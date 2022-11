Bernardo Vital: «Agora é trabalhar para na quarta-feira darmos uma boa resposta»

Bernardo Vital já pensa no jogo com o Benfica, para a Taça de Portugal, na quarta-feira. O central do Estoril quer perceber os erros para fazer melhor com os encarnados."Tivemos bons momentos coletivos, apesar de termos sofrido cinco golos. Sabemos no que errámos, no que melhorámos e agora é trabalhar para na quarta-feira darmos uma boa resposta contra a mesma equipa", frisou em declarações à Sport TV, abordando o nível do atual líder da Liga Bwin."Sabíamos que íamos apanhar uma equipa em boa forma. Tivemos bons momentos com bola, defensivamente, mas temos de melhorar, não podemos sofrer cinco golos. Temos consciência disso e a equipa vai melhorar para quarta-feira", reiterou.O defesa português analisou também os três encontros sem vencer por parte dos canarinhos. "Já tivemos boas fases, resultados, exibições. Estamos agora numa má fase em termos de resultados mas estamos é preocupados em trabalhar e dar a volta para cima. E quarta-feira vamos trabalhar pela vitória e por fazer um jogo melhor a nível coletivo", garantiu Vital.