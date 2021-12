Bernardo Vital renovou com o Estoril até 2025

A SAD do Estoril continua a segurar as jóias da coroa e desta vez anunciou a renovação de Bernardo Vital até 2025, blindando o defesa-central, de 20 anos, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros.

Vital , que fez a pré-época com o plantel principal e que chegou a ser utilizado nas primeiras jornadas da Liga Bwin, é considerado um dos bons valores da formação dos canarinhos, onde chegou aos 15 anos. “Estou muito feliz com a minha continuidade no clube que me viu e fez crescer”, disse o jogador, após a renovação.

Entretanto, o plantel de Bruno Pinheiro continua a preparar a visita ao Belenenses SAD, momento que os jogadores apontam para o regresso às vitórias. O grupo está avisado para o facto de não poder facilitar, apesar de o adversário estar fragilizado pelo surto de Covid-19.