Bons números em Vila do Conde

O plantel do Estoril fez treino de recuperação e hoje começa a preparar a visita ao Rio Ave, jogo no qual quer dar continuidade à vitória sobre o Boavista. A verdade é que os canarinhos costumam fazer bons resultados em Vila do Conde, ao contrário de quando recebem os rioavistas. Em 2017/18 perderam 0-2, mas nos cinco jogos anteriores a esse ganharam quatro. Aliás, o saldo nos Arcos é equilibrado, com cinco triunfos, um empate e cinco derrotas. Uma tradição que os canarinhos querem manter.