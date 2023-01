Brandon Aguilera chega ao Estoril cedido pelo Nottingham Forest

Brandon Aguilera, médio ofensivo de 19 anos do Nottingham Forest, é reforço por empréstimo do Estoril até final da temporada. O jogador, que disputou o Mundial'2022 pela Costa Rica e até foi titular diante da Alemanha na fase de grupos, alinhou esta época pelo Guanacasteca, do seu país natal (11 jogos), cedido pelo emblema da Premier League, pelo que esta será a sua primeira experiência na Europa. Antes, havia representado Carmelita e Alajuelense.





Foi o emblema inglês, onde atua o médio português Cafú, a dar conta da cedência do jovem jogador aos canarinhos, a quem desejou "boa sorte".

Good luck to Brandon Aguilera who has joined @estorilpraiasad on loan for the rest of the season!