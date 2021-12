Bruno Lourenço renova contrato com o Estoril

Bruno Lourenço renova e continua na linha de Cascais.

Sempre #JuntosPeloMágico Estoril Praia #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/knJLIm3DWC — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) December 16, 2021

O Estoril anunciou esta quinta-feira que chegou a acordo com Bruno Lourenço para renovar o contrato com o médio, de 23 anos, sem revelar, ainda assim, a duração do novo vínculo."É uma motivação extra esta renovação pelo Estoril. Vou continuar a trabalhar para dar mais alegrias aos adeptos deste clube mágico", assumiu o jogador português, em declarações aos meios do emblema de Cascais.Bruno Lourenço, recorde-se, está a cumprir a segunda temporada no Estoril, somando já dois golos e três assistências em 16 jogos pelos canarinhos esta época.