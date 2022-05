Bruno Pinheiro: «Acabámos por fazer uma época tranquila. O dever foi cumprido»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Pinheiro assumiu que a derrota (0-2) no estádio do Dragão, este sábado, diante do já campeão nacional FC Porto, deixou um "amargo de boca" na equipa, mas sublinhou a "época tranquila" que a formação estorilista fez, enaltecendo ainda o trajeto de todos os responsáveis.

"Ainda hoje tive muito prazer ao ver a equipa jogar, não tendo o domínio da bola, mas chegámos a zonas de finalização. Fica um amargo de boca, somos muito ambiciosos, nem sempre os resultados seguiram. Acabámos por fazer uma época tranquila, o dever foi cumprido", começou por dizer o técnico do Estoril, em declarações na 'flash' da Sport TV.

E prosseguiu: "O Estoril há um ano estava na 2.ª Liga, há dois ou três anos o seu treinador não estava no futebol profissional. Conseguimos valorizar todos e isso é o mais importante."