Bruno Pinheiro: «Acho o resultado injusto»

O Estoril provou, mais uma vez, ser uma equipa habilidosa e difícil de bater, encostando o Boavista às cordas nos momentos finais da última partida da sétima jornada da Liga Bwin.





O treinador dos canarinhos, Bruno Pinheiro, fez um diagnóstico ao que a sua equipa podia ter feito de melhor."Isto é tudo fonte de um processo, e o jogo interior é o mais difícil de encontrar e de pôr em prática. Tivemos algum receio, mas são coisas que levam tempo. Ganhar esta coragem de lutar, compreender e ligar o jogo pelo interior do terreno é uma questão de tempo. Temos um plantel bom, muito interessante, composto por elementos que trabalham bem e que vão com certeza melhorar esse aspeto", disse o técnico de 44 anos.Sobre o resultado, Bruno Pinheiro considerou o empate "injusto": "Nem foi positivo nem negativo, se tivesse que escolher uma palavra diria satisfatório. Impedimos um adversário direto de se aproximar, mantivemo-nos no quarto lugar da tabela classificativa e, para mim, isso é apenas satisfatório, mas nada mais do que isso".O líder dos homens do Estoril também apreciou a exibição de Rui Fonte. "Gostei imenso do que ele fez. Ligou bem o jogo, foi perigoso e ocupou bem os espaços, criando oportunidades. Fez um belíssimo jogo perante um adversário difícil, e é mais um elemento que provou que pode ajudar o plantel e a equipa, tendo em conta o que temos pela frente", elogiou Bruno Pinheiro, concluindo que a exibição do experiente ponta de lança "responde por si só a todas as questões".