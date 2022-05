E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Conselho de Disciplina da FPF confirmou o castigo a Bruno Pinheiro pelas declarações do treinador do Estoril após a derrota (2-3) com o FC Porto, na 17ª jornada da 1ª Liga. Na altura, o técnico dos canarinhos disse que sentiu o "campo inclinado" na 2ª parte e por essas declarações vai pagar 1.530 euros e cumprir 11 dias de suspensão.