Bruno Pinheiro: «Depois de cinco derrotas a bola acaba por queimar»

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, assumiu como "positivo" o empate () diante do Paços de Ferreira, resultado que permite aos estorilistas "ter vantagem direta" para o adversário "em caso de igualdade pontual" na tabela classificativa."É um resultado positivo, porque nos permite ter vantagem direta sobre o Paços de Ferreira em caso de igualdade pontual e não os deixa aproximarem-se na tabela. Mas não é positivo em função dos últimos jogos do Estoril. O Estoril estava a passar uma fase má de resultados, mas não de futebol. Talvez nesses jogos tenhamos jogado melhor do que hoje, mas hoje pontuámos", começou por dizer o técnico dos canarinhos, em declarações na conferência de imprensa no final do encontro."Esperava mais, sobretudo no ataque, mas foi um jogo ao encontro do que tínhamos pensado, mesmo sabendo que depois de cinco derrotas a bola acaba por queimar. Não produzimos tanto como costumamos fazer, o que faz pensar que o empate é justo, mas acho que merecíamos vencer", terminou.