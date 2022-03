Bruno Pinheiro e a jogada do golo de Rafa: «Temos de fazer falta»

Apesar da derrota diante do Benfica , Bruno Pinheiro considera que o Estoril fez um bom jogo na visita ao Estádio da Luz, numa partida na qual apenas coloca como ponto menos positivo o lance do golo de Rafa . Aí, explica, os seus pupilos deviam ter feito falta para travar a investida do internacional português."Acho que fizemos um jogo. Não o tendo revisto, as sensações que ficam é que controlámos o jogo bastante bem e que as melhores oportunidades são nossas. Não estávamos destinados a ganhar hoje", disse, de forma resignada, o técnico canarinho à BTV.Bruno Pinheiro considera que o Estoril esteve sempre bem no jogo e que em nenhum momento o Benfica esteve por cima. "Não senti que houve um momento em específico, pois a equipa esteve bem sempre, à exceção do início da 2.ª parte. Acho que conseguimos estar sempre ligados ao jogo. Sofremos um primeiro golo que não podemos sofrer. Não por ser um canto a nosso favor, por ter sido mal marcado, mas quando temos um jogador à nossa frente temos de fazer falta. Essa falta tem de ser feita, tem de se ter essa consciência. Sofrer esse golo aqui diante do Benfica dificulta muito, mas mesmo assim mantivemos a crença até ao final. Reduzimos e se houvesse mais uns minutos podíamos ter empatado. Infelizmente não fomos a tempo", lamentou.A fechar, um olhar à época que tem sido feita. "Tivemos um período conturbado, com jogadores com Covid e um calendário apertado, mas agora estamos no caminho certo. Temos tido boas sensações e hoje saio daqui também com muito boas sensações. É continuar a trabalhar, manter a luta pelo sétimo lugar e talvez tentar o sexto", concluiu.