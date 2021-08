Bruno Pinheiro e o empate com o V. Guimarães: «Saímos com um sabor amargo»

Foi com um "sabor amargo" na boca que o Estoril saiu esta sexta-feira do Estádio António Coimbra da Mota, onde empatou (0-0) com o Vitória de Guimarães, em jogo da segunda jornada da Liga Bwin 2021/22. Apesar das boas oportunidades que a equipa estorilista teve, sobretudo na segunda parte, o treinador dos canarinhos, Bruno Pinheiro, sublinhou que o resultado ajustou-se ao que as duas equipas fizeram dentro de campo ao longo dos 90 minutos.

"O resultado ajusta-se. O Guimarães fez um belíssimo jogo na primeira parte. Na segunda parte fomos mais fortes. Houve também a expulsão, falhámos um penálti e perdemos algum critério no final do jogo. Fica um sabor amargo pelas oportunidades que tivemos, mas o resultado ajusta-se por aquilo que as duas equipas fizeram", começou por dizer o técnico dos estorilistas, aos microfones da Sport TV.

"Saímos com um sabor amargo, mas a superioridade do Guimarães na primeira parte foi muito grande e as nossas oportunidades na segunda parte penso que ajudam a equilibrar. Queríamos os três pontos, mas acaba por ser mais um ponto na nossa luta", acrescentou Bruno Pinheiro, que agora lidera virtualmente o campeonato com quatro pontos em dois jogos.

Ainda assim, o treinador do Estoril diz que o arranque de temporada tem sido difícil, muito por culpa das saídas de alguns jogadores importantes.

"Tem sido um início extremamente difícil, ainda não conseguimos colmatar as saídas dos jogadores. Os jogadores que têm chegado ainda vão demorar a ter as rotinas da equipa, mas havemos de lá chegar", terminou.



Dani Figueira: "Ter a baliza a zeros é sempre importante"



"Acreditámos até ao final. O Vitória é uma das melhores equipas deste campeonato, ainda assim, acreditámos até ao fim que podíamos conquistar os três pontos. Queríamos sair com os três pontos, mas ter a baliza a zeros é sempre importante, claro. Foi especial reencontrar o V. Guimarães, mas, como disse, o que queríamos eram os três pontos", referiu o guarda-redes do Estoril, à SportTV.