Bruno Pinheiro e o "segredo" da atual classificação do Estoril: «Humildade e qualidade»

As declarações de Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, após a vitória (2-0) sobre o Portimonense na nona jornada da Liga Bwin.

"O segredo da nossa classificação é o nosso trabalho feito com humildade e com qualidade. Gostaríamos de ter tido mais posse de bola, mas na primeira parte sentimos alguma dificuldade a interpretar a saída da bola. Estávamos mal posicionados o que fazia não podermos sair com qualidade que desejávamos", afirmou o técnico dos estorilistas, no final da partida.

Elogios ao plantel do Portimonense e o momento para 'matar' o jogo

"O Portimonense tem um plantel muito bom, com características muito próprias, extremamente forte a ganhar duelos. Ao intervalo identificámos as dificuldades e partimos para uma segunda parte com um aumento substancial de qualidade. A partir do primeiro golo foi sofrer, soubemos aproveitar o benefício do Portimonense se destapar atrás para fazer o segundo golo", concluiu.