Bruno Pinheiro: «É um empate que sabe bem porque é um adversário de outro campeonato»

Bruno Pinheiro destacou a atitude da equipa do Estoril que conseguiu empatar (1-1) frente ao Benfica. "O Benfica chegou à vantagem sem o justificar. Estivemos 90 minutos a perder por 1-0, fomos atrás do jogo e isso provocou desgaste físico. Só isso justifica termos conseguido o golo que conseguimos no minuto 90", disse o treinador da equipa canarinha.





"O Benfica é um adversário fortíssimo, mas tivemos mais posse de bola que a maioria das equipas e marcámos num lance trabalhado. Por tudo isso, os meus jogadores estão de parabéns É um empate que sabe a um ponto. Os jogadores mantiveram-se coesos até final e é um empate que sabe bem porque é um adversário de outro campeonato, de outro nível. Arrancar pontos num jogo destes é um ponto ganho", prosseguiu.Bruno Pinheiro prometeu que a equipa vai manter a mesma atitude. "À 10.ª jornada, nada está ganho, faltam 24 jornadas. Há 72 pontos em jogo e o pensamento não está nos lugares europeus. Queremos melhorar a nossa qualidade, pois acreditamos que se tivermos mais qualidade vamos ganhar mais vezes", finalizou.