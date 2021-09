Bruno Pinheiro eleito melhor treinador do mês de agosto na Liga Bwin

Bruno Pinheiro conquistou o Prémio Vítor Oliveira Treinador do Mês da Liga Portugal Bwin. O técnico do Estoril levou a equipa à segunda posição do campeonato português, ao atingir três vitórias e um empate em quatro jogos.





"É um motivo de satisfação ver o nosso trabalho reconhecido pelos nossos pares, algo que simultaneamente também se traduz num fator de motivação para podermos continuar o nosso trabalho. Acho que a ideia de jogo também ajudou, tal como a qualidade do trabalho. Trabalhamos para apresentar uma ideia de jogo que seja compatível com os jogadores e com a Liga Portugal Bwin, de forma a que nos permita ter mais probabilidades de ganhar jogos", referiu o timoneiro de 44 anos.Bruno Pinheiro superou, com 40% dos votos, a concorrência de Jorge Jesus, técnico do Benfica, com 36%, e de João Pedro Sousa, do Boavista, com 9%.