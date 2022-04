Bruno Pinheiro: «Estou satisfeito pelo ponto»

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, analisou as incidências do empate (0-0) caseiro com o Sp. Braga, garantido ficar "satisfeito pelo ponto" no jogo da 30ª jornada da Liga Bwin.





"Valorizo muito o facto de não termos sofrido golos hoje, pois considero que o Estoril tem sido superior aos adversários, mas acabamos sempre por sofrer. Temos tido alguma infelicidade, mas por si só não chega e hoje conseguimos manter a baliza a zeros. Hoje, pontuámos e noutros jogos em que, na minha opinião, fomos superiores, acabámos por sofrer golos e não levar pontos. Estou satisfeito pelo ponto. Preferia ter jogado em 5x2x3 e ter os extremos mais perto dos centrais, mas o adversário não o permitiu e talvez por isso também não tenha havido golos. Não conseguimos pressionar para roubar bolas, mas também não sofremos golos. Não sei se este ponto nos dá a manutenção ou não, mas o foco é ganhar três pontos no próximo jogo e assegurar matematicamente a manutenção. Não queremos depender da infelicidade do jogo dos outros, queremos ser felizes e sem depender da infelicidade dos adversários", vincou no final do encontro.