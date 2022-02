Bruno Pinheiro: «Fomos muito ambiciosos com 10 e acabámos por ser penalizados com dois golos»

Bruno Pinheiro lamentou a expulsão de Raúl Silva frente ao Sporting, numa altura em que o Estoril estava melhor na partida."Penso que enquanto esteve 11 para 11 discutimos o jogo. Obviamente que o Sporting estava muito bem no jogo mas entramos competitivos na 2.ª parte, estávamos com vontade de conquistar pontos. No nosso melhor momento em que pressionámos mais, sofremos a expulsão que fecha o jogo. Com 1-0 já era difícil e com 10 ainda mais ficou", começou por referir o treinador do Estoril à Sport TV."Sabemos que estes jogos são extremamente difíceis e é preciso o adversário estar em noite menos boa e nós no nossos máximo. O golo tornou tudo mais difícil. Não nos abalou, motivou-nos mais porque queríamos os pontos. A partir daí fomos muito ambiciosos na forma como quisemos chegar ao empate com 10 e acabamos por ser penalizados com dois golos.""Tranquilidade não existe muito em todas a equipas. A proximidade pontual com outras equipas cria muito desconforto. No entanto conseguimos manter o 7.º lugar. É difícil mas temos muita vontade. No mercado trouxemos jogadores com valências diferentes. Havia caraterísticas que precisávamos na equipa. Penso que a segunda volta será interessante e equillibrada. Os pontos estão difíceis mas podem contar com o Estoril a lutar pelos jogos", concluiu.