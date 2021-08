Bruno Pinheiro: «Ganhámos de forma justa»

O Estoril bateu o Paços de Ferreira, por 3-1, e somou a segunda vitória em três jogos no campeonato, o que lhe permite ascender ao terceiro lugar da Liga Bwin, em igualdade com o FC Porto. No final do encontro, Bruno Pinheiro começou por revelar qual o segredo para o resultado final.





"O segredo foi querermos jogar sempre melhor que o adversário. Hoje, acho que o fizemos durante os 90 minutos e o resultado aceita-se. Foi pena termos sofrido o golo, mas podemos sofrer quando se marca três. Não há problema nenhum", frisou, na flash-interview, à Sport TV."Quer dizer que estamos a conseguir as vitórias. Fomos felizes, hoje redobrado porque é um jogo fora, num campo difícil, com um adversário com muita qualidade e isso satisfaz-nos. Acreditamos que quando jogamos mais e melhor, conseguimos ganhar mais vezes. Isso comprovou-se hoje. Fomos melhores, ganhámos de forma justa.""O nosso foco é apenas a qualidade do nosso jogo. Não impusemos um ritmo muito elevado, pelo contrário. O ritmo até foi baixo, o adversário nunca quis pressionar muito em cima, não quis correr riscos, jogou no nosso erro e ia sendo feliz numa situação dessas. Felizmente conseguimos compensar o erro e dar a volta ao resultado", concluiu.