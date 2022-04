Bruno Pinheiro: «Lamento sempre as derrotas. Para mim, esta é daquelas que dói imenso»

Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, assumiu "lamentar" a derrota (1-2) frente ao Vizela, mas mostrou-se "tranquilo" depois do que viu a sua equipa produzir em campo. "Lamentar, lamento sempre as derrotas. Obviamente que para mim esta é daquelas que dói imenso, mas por outro lado também me deixa tranquilo. O que é que posso dizer? Jogámos e fizemos mais do que o suficiente, diria até, para ganhar", começou por dizer o treinador dos canarinhos, em declarações na conferência de imprensa.

"Gostava que tivéssemos circulado a bola com mais velocidade. Não penso tanto na questão pontual, pensamos mais em estar encostados ao grupo de cima e esse é o nosso desejo. Trabalhamos para isso, jogamos para isso", continuou.





"Foi continuar a carregar pelo resultado e pela vitória, neste caso não conseguimos. Ao intervalo, tinha a convicção de que o Vizela iria tentar fazer mais alguma coisa do que fez na primeira parte, acabou por não conseguir, mas sempre pensei que o fator vento nos ia ajudar."



"Vizela jogou em 15 metros na segunda parte"

"Conseguimos fazer um jogo muito interessante e criámos imensas situações, são jogos diferentes. Diria que o Vizela jogou em 15 metros na segunda parte, dentro da área, e na Luz era bem diferente, com uma equipa que tem de assumir o jogo. Mas, apesar de tudo, estamos a manter a qualidade de jogo, sinceramente", terminou.