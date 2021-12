Bruno Pinheiro na lista do Besiktas

O Besiktas tem Bruno Pinheiro, treinador do Estoril, na lista de alvos para o lugar de Sergen Yalcin, que se demitiu do comando do clube turco esta quinta-feira. Segundo as informações recolhidas por, já terá mesmo existido uma primeira abordagem do Besiktas, que tem Erdal Torunogullari, um dos responsáveis pelos assuntos relativos a transferências, à frente desta operação.O trabalho de Bruno Pinheiro no Estoril não passou despercebido aos responsáveis do Besiktas, que querem garantir a contratação do novo treinador o mais depressa possível. A formação de Istambul vive um dos piores momentos dos últimos anos, uma vez que está no 9º lugar do campeonato e não pontuou em nenhum dos seis jogos da fase de grupos da Liga dos Campeões - onde defrontou o Sporting.Depois de ter guiado os canarinhos à subida à Liga Portugal Bwin na temporada passada, Bruno Pinheiro colocou o Estoril no 5º lugar e tem à frente apenas FC Porto, Sporting, Benfica e Sp. Braga.