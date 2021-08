Bruno Pinheiro: «O resultado ao intervalo pecava por escasso»

O Estoril arrancou com o pé direito a campanha na Liga Bwin, numa época que está de regresso ao 'convívio com os grandes' três temporadas depois, ao vencer, por 2-0, no reduto do Arouca. Um triunfo que, na opinião de Bruno Pinheiro, não sofre contestações.





"É uma vitória merecida. Fizemos uma primeira parte muito boa, com um golo madrugador, mas poderiam ter-se sucedido mais um ou dois. O resultado ao intervalo pecava por escasso", começou por referir o técnico dos canarinhos após o jogo."Na segunda parte, o adversário veio com muita vontade de dar a volta, com uma capacidade física interessante, acabaram por dominar o jogo - consentido da nossa parte - e há um chuveirinho dos últimos minutos que lança o caos, mas sem oportunidades de golo. Na segunda parte, houve poucas oportunidades de golos, e as melhores foram nossas. Podíamos ter sentenciado o jogo mais cedo", enalteceu.E acrescentou: "Tentamos ser uma equipa positiva, acreditamos que quem jogar mais e melhor tem mais probabilidades de ganhar o jogo e só defendemos quando somos obrigados. Hoje, fomos mais apertados na segunda parte, mas não é o nosso ADN defender por defender."O técnico deixou depois uma palavra para os jogadores, já que alguns deles se estrearam em jogos no principal escalão do futebol português."Quero destacar que o Estoril jogou com nove estreantes na 1.ª Liga e vários jogadores dos Sub-23. Uma palavra de apreço a esses jogadores", finalizou.