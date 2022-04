Bruno Pinheiro: «O Santa Clara só tinha feito um remate à baliza...»

Bruno Pinheiro considerou justa a vitória do Santa Clara mas admitiu que os açorianos acabaram por ter a sorte do jogo."A primeira parte só teve um sentido. O Santa Clara só tinha feito um remate à baliza e de forma inesperada chegou à vantagem." O técnico viu o Estoril regressar dos balneários com vontade de empatar, mas o golo de Tagawa deixou a equipa sem argumentos. "Não conseguimos reentrar no jogo. Agora é pensar no encontro com o Sp. Braga"