Bruno Pinheiro: «Os jogos têm 90 minutos...»

Bruno Pinheiro não gostou da exibição do Estoril diante do Moreirense e deixou críticas à equipa. "Falhou a primeira parte. Quando se vê os golos que conseguimos nos últimos jogos, é fácil perceber a derrota. Os jogos têm 90 minutos, mas temos vindo a jogar períodos de 30. Quando assim é, as derrotas são naturais. Podia ir pelas defesas do guarda-redes, mas a forma como a equipa corre para trás não nos ajuda de maneira nenhuma e, quando assim é, só temos de perder jogos", referiu, relativizando as ausências por Covid.



“Temos alguns casos. O Estoril só tem casos porque tem um protocolo rígido. Ainda antes do jogo ficámos sem um jogador porque decidimos testar uma vez mais. Nas últimas 24 horas testamos três ou quatro vezes. Quem são os atletas em causa? Acho que não faz sentido nenhum [revelar]. É fazer as contas entre quem estava e não e quem costuma ou não jogar. Estão entregues ao departamento clínico. Somos um clube consciente e não nos vai ouvir a falar em tal situação, a menos que não possamos cumprir com as regras que nos permitam ir a jogo. Os jogadores que não estiveram cá não fazem falta, porque os que estiveram são competentes e capazes."



"Estamos em quinto lugar e não se passa nada. Agora, quem trabalhou para conseguir isto tudo tem de ficar incomodado, mas não por esta sequência de resultados, porque as derrotas fazem parte do jogo e temos de ter 'fair play' para aceitá-las. Não podem é ser derrotas em que não saímos de consciência tranquila e não demos o máximo. É comparar a primeira com a segunda parte, ver a diferença de atitude e tirar conclusões. Quando assim é, fico contente por ter perdido, porque só me dá razão. Na segunda parte, não marcámos, mas saio tranquilíssimo da vida. Sobre a primeira, saio incomodado", finalizou.