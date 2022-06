Bruno Pinheiro: «Pais são grande problema da formação»

R - O Bruno tem um trajeto sempre ascendente, desde a formação até à 1.ª Liga...

PM – Do qual me orgulho muito. Comecei em 1996 e fiz todos os escalões de escolinhas a seniores. Em distritais, nacionais, clubes e seleções. Cheguei ao Estoril na 2ª Liga, subi e consegui uma época tranquila na 1ª. Tudo isto com mérito próprio, mas também do meu staff, do clube e dos jogadores.

+ É mais fácil treinar crianças e jovens ou seniores?

BP – A formação tem um problema grande: os pais. Não têm de forçar. O meu filho joga, mas nem opino. Nos seniores, há a questão da gestão de expectativas dos atletas, mas antes de ser treinador, gosto de ser amigo.