Bruno Pinheiro reviu o lance com Rafa e ilibou Soria

As palavras de Bruno Pinheiro após a derrota na Luz, em relação à eventual responsabilidade de Soria no primeiro golo do Benfica, foram destacadas pela comunicação social. O técnico do Estoril comentou que queria saber se o defesa não travou Rafa por estar com quatro amarelos, ou seja, em risco de falhar o próximo jogo. Apesar de ter feito essas declarações, um pouco a quente, a prometida conversa com Soria não foi necessária.Segundo apurámos, Bruno Pinheiro reviu o lance e ilibou o espanhol, pois percebeu que houve apenas uma má interpretação da parte do defesa na sequência do canto. O espanhol reagiu por instinto e, apesar de ter perseguido Rafa, já não conseguiu travá-lo. Assim, o técnico Bruno Pinheiro nem chegou a analisar o lance com o jogador e acabou por desvalorizar a polémica que as suas palavras no final do jogo geraram.