Bruno Pinheiro: «Se há coisa que esta equipa não tem não é falta de ambição»

Bruno Pinheiro assumiu que houve duas partes diferentes no jogo na Pedreira que acabou com a vitória do Sp. Braga (2-0) . "Concordo [que houve duas partes, uma até à expulsão de Lucas Mineiro] se estivermos a falar na parte do domínio do jogo, mas discordo porque a expulsão do Lucas Mineiro é fruto do trabalho feito na primeira parte em que tentámos encontrar jogadores livres e isso levou o Braga a acumular faltas sobre jogadores que podiam desequilibrar e a segunda parte é apenas a consequência do trabalho da primeira. Tivemos alguma infelicidade, mas se tivéssemos feito um golo, talvez o jogo entrasse numa dinâmica diferente", constatou no final da partida o técnico do Estoril."Provavelmente não sabem, mas o Romário Baró esteve lesionado, daí nem sequer era convocado. É um jogador com uma qualidade tremenda, mas chegou um pouco fragilizado, mental e fisicamente, sofreu uma lesão em treino, e hoje apareceu em crescendo. Confesso que tenho altas expectativas para o Romário Baró esta época. Surpreendeu-me a sua humildade e o seu caráter, vir de um clube grande para um clube como o Estoril e ter que esperar a sua vez para mostrar a sua qualidade.""Se há coisa que esta equipa não tem não é falta de ambição e de caráter, não se esconde. Apanhou foi um Braga que fez 17 golos nos últimos quatro jogos em casa, o Estoril vem da 2ª Liga, tem um orçamento baixíssimo e fez um jogo olhos nos olhos hoje. Se faltou competência? Talvez, mas não falta de caráter ou ambição. Fiquei incomodado porque depois da expulsão do Lucas Mineiro houve muito pouco jogo, não culpabilizo os jogadores do Sp. Braga, que fizeram o seu trabalho, mas se fosse ao contrário, o Thiago Silva teria levado amarelo à primeira ocasião [em que tivesse perdido tempo] e o Matheus teve quatro lances e não apanhou, se há uma ação deliberada para perder tempo, tem que se agir. A manutenção é o objetivo mínimo e isso consegue-se com o 15.º lugar, mas não nos queremos restringir a objetivos mínimos e queremos andar o mais acima na tabela possível".