Bruno Pinheiro: «Temos de ser melhores até ao apito final e não o fomos»

O regresso às vitórias, mês e meio depois, esteve ali à mão de semear, mas a reação tardia do Arouca não só o impediu como acabou por dar ao Estoril novo desaire . Após o encontro, Bruno Pinheiro não encontrou grandes palavras para justificar a reviravolta permitida no final, considerando que a mesma é fruto daquilo que é o futebol."Explica-se porque o futebol é assim mesmo, até ao apito final, e temos de ser melhores até ao apito final e não o fomos. Quando não é assim, não se ganha. Não posso dizer nada a não ser que trabalhamos diariamente para sermos felizes, a insatisfação faz parte do futebol. Faço a minha parte de ajudar estes jogadores, a equipa e o clube. Não gostamos porque queremos fazer melhor pelos nossos adeptos.O nosso azar foi provavelmente a covid-19 ter sido faseada no nosso plantel, se calhar deveríamos ter passado todos por ele em simultâneo e não foi o caso. Jogamos agora de quatro em quatro dias e teremos essa dificuldade acrescida. Dava jeito ir ao campo e preparar os jogos, mas estaremos preparados, dentro do possível, para o próprio jogo.É difícil perder os jogos como temos perdido. Com o Moreirense perdemos um jogo em que estivemos por cima, o FC Porto nos minutos finais, em Guimarães estávamos a fazer um jogo interessante, aqui se o jogo tivesse acabado aos 88 minutos teríamos ganho, mas perdemos, estes resultados intranquilizam e a derrota retira-nos confiança.Obviamente somos conscientes e sabemos que é possível somar pontos, na época passada o Nacional tinha 24 pontos e acabou por descer de divisão. Isto não é como começa, é como acaba, a primeira volta pouco conta e confirma-se. Temos sido mais consistentes, mas o futebol é isto mesmo, o que conta é os resultados.Tenho a certeza (de que necessita de 'sangue novo' no mercado). Se pensarmos que perdemos o Crespo com o mercado em Portugal já fechado, o Lucas Árico por lesão, o Chiquinho que jogava com muita frequência, três jogadores que jogavam, por isso vamos ver o que mercado nos traz."