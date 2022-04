Bruno Pinheiro: «Temos jogadores com grande potencial e que vão agitar o mercado no verão»

Apesar do desaire frente ao Famalicão , Bruno Pinheiro deixou elogios à sua equipa e principalmente aos jovens, isto depois de ter lançado Duarte Carvalho, Volnei, Lucho e Gilson, atletas com poucos ou sem qualuqer minutos de competição na equipa principal."Há uma grande vontade do clube e do treinador em valorizar os seus ativos. Estamos tranquilos, não queremos só lançar jovens, queremos lançar jovens e ser competitivos e isso aconteceu hoje. Lançar apenas jovens não é benéfico para ninguém e altera a verdade desportiva, nós queremos ser competitivos com os jovens. Podemos ver a época do Estoril de várias formas e podemos dizer que, na 2ª volta, fomos das equipas que menos pontos fez. No entanto, se olharmos para a fotografia no plano aberto, vemos um Estoril que subiu de divisão e que, sem grande investimento, construiu um plantel que, a três jornadas do fim assegurou a permanência. Fizemos, provavelmente, o maior volume de vendas e não vai parar por aí. Temos mais dois/três jogadores com grande potencial e que vão agitar o mercado no verão. Se olharmos para a fotografia num plano aberto, tem sido uma época fantástica, embora como treinador queira ganhar sempre", referiu.Em relação ao jogo, o técnico considerou que a expulsão e o golo sofrido mesmo em cima do intervalo foram momentos decisivos para o desfecho do encontro: "Se fossemos para o intervalo com o 0-0, acredito que podíamos ter saído daqui a pontuar. Ao intervalo conseguimos corrigir alguns aspetos defensivos e o Famalicão teve dificuldade em criar chances de golo. Tivemos oportunidades para fazer o 2-2, mas esta tem sido a nossa sina na 2ª volta: exibicionalmente temos estado bem, os resultados é que não acompanham".