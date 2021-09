Bruno Pinheiro: «Vamos continuar com a mesma ideologia e com os mesmos princípios»

O Estoril somou este domingo a primeira derrota da temporada no campeonato ao sair derrotado, por 0-1, frente ao Sporting, em jogo a contar para a sexta jornada da Liga Bwin, num encontro em que o único golo da partida foi apontado pelo espanhol Pedro Porro, na conversão de um penálti.

No final da partida, Bruno Pinheiro mostrou-se satisfeito com a exibição dos seus jogadores, afirmando que a equipa irá continuar a trabalhar sob a mesma toada, com humildade, e profissionalismo.

"É um resultado justo, o Sporting foi mais dominador embora tenhamos consentido esse domínio. Pena que na primeira parte não conseguimos aproveitar algumas saídas de bola. Na segunda parte, um jogo controlado, no mesmo ritmo, infelizmente acabámos por conceder um penálti, fomos atrás do resultado, mas não conseguimos", começou por dizer o técnico dos estorilistas, em declarações na 'flash-interview' da Sport TV.



Sentimento de orgulho pelo trajeto que a equipa tem vindo a fazer

"Muito orgulho por este grupo de trabalho, os jogadores são fantásticos. Homens muito profissionais, muito sérios, muito familiar. Este ano estamos a conseguir criar um grupo semelhante ao do ano passado. Nesta convocatória tínhamos 10 jogadores do último ano, outros dez que chegaram este ano, alguns até na última semana do mercado de transferências. Dentro de duas semanas vamos estar mais fortes, pelo menos é esse o nosso objetivo."



Trabalho especial após derrota com o Sporting?

"O trabalho está feito quando os jogadores creem que foram competentes. Os jogadores acreditam na ideia de jogo, não é preciso qualquer trabalho, eles sabem que as vitórias voltarão. Vamos continuar com a mesma ideologia e com os mesmos princípios. Vamos trabalhar para sermos felizes", terminou.