Bruno Pinheiro: «Vamos ter de aprender com os erros»

No final do empate (2-2) com o Gil Vicente, o treinador do Estoril assumiu que a equipa cometeu vários erros e teve falta de ideias.





"Com o resultado não me posso queixar, é mais um jogo a pontuar. Com a exibição e o que ambicionamos sinto-me um bocadinho triste. Fizemos o golo e parece que isso nos fez mal, perdemos qualidade e acho que hoje foi, se calhar, o pior jogo desde que estou no Estoril, em termos de ideias. Andámos à procura e nunca encontrámos. Não posso apontar nada aos jogadores, que trabalharam e foram humildes. A parte tática é responsabilidade minha e tenho de ficar triste", afirmou Bruno Pinheiro, em conferência de imprensa.O técnico abordou ainda as dificuldades sentidas na primeira fase de construção. "Vamos ter de aprender com os erros. Temos dois centrais que vieram este ano e a nossa fase de construção depende muito dos centrais. São jogadores novos e este processo leva bastante tempo, tem de se vivenciar os erros. Vai ser mais fácil da próxima vez, porque temos este jogo para análise. Por que não mudar? Porque a vantagem que temos no jogo está ali. Sabemos o que estamos a fazer mal, mas não podemos deixar de o fazer. Não conseguimos jogar no nosso meio-campo", analisou."O plano B é aprender a fazer bem o plano A. Estamos a falar do Estoril, um dos clubes com orçamento mais baixo da Liga e que sai frustrado do empate no Bessa e de um empate com o Gil Vicente, que tem uma belíssima equipa, cuja pontuação não reflete. Tem tudo a ver com expectativas. Considero que não fomos melhores e fico incomodado, porque a nossa ambição leva-nos a ser melhores. Temos de potenciar o plantel e ir ao encontro das nossas ambições", concluiu Bruno Pinheiro.