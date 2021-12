Bruno Pinheiro: «Vitória mais do que justa que peca por escassa»

Bruno Pinheiro admitiu que a vitória do Estoril diante do Belenenses SAD podia ter sido fixada por outros números e não descartou um possível apuramento dos canarinhos, que seguem em 5.º lugar, para as competições europeias."É uma vitória mais do que justa, que peca por escassa, e na segunda parte fomos alimentando o adversário com alguns passes errados. Mas, sinceramente, a vitória é indiscutível. A ideia era ampliar a vantagem, mas não foi possível", começou por referir o técnico da equipa da Linha, após o encontro que marcou o regresso do Estoril aos triunfos, depois de quatro jornadas sem vencer."O Estoril está na luta por fugir aos lugares de baixo da tabela. Queremos muito fazer uma época tranquila. Esse é o objetivo mínimo. O máximo é fazer o melhor possível. Se isso significar o apuramento para as competições europeias, ficaria muito feliz.""Estou satisfeito com o plantel que temos. Já estamos em meados de dezembro, não falei com a administração e estou muito focado nos jogos. O mercado é só em janeiro.""Não há fumo sem fogo, mas hoje sou treinador do Estoril. Sou muito acarinhado aqui e sou muito feliz no Estoril", concluiu.