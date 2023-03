Canarinhos querem acelerar fintando o carbono com autocarro

As novidades não terminaram... apresentamos o á



Um autocarro único, recheado de pormenores de requinte e pronto para levar a nossa equipa para todo o lado! É Pura Magia? pic.twitter.com/6QDCIEjmrX — Estoril Praia SAD (@estorilpraiasad) March 1, 2023

A SAD do Estoril continua a transformar o emblema da Linha mantendo um compromisso ecológico. Depois de na época passada ter iniciado a campanha de uma árvore por cada golo marcado, sendo estas plantadas pelos jogadores, agora apresentou o novo autocarro, um veiculo com preocupações ambientais.Depois de ter optado esta época por usar camisolas recicladas, com as três cores dos ecopontos - amarelo, azul e verde, esta a do terceiro equipamento -, e dos jogadores terem deixado de usar garrafas de plástico, a SAD apostou agora na campanha 'Vamos fintar o carbono!'Tal como em ocasiões anteriores, a novidade foi apresentada num vídeo original e divertido no qual os jogadores fazem a viagem no novo autocarro, desta vez para um campo diferente daquele onde marcam golos, para outro onde vão plantar árvores. E os craques aderem com grande animação a estas iniciativas.