Capitão Joãozinho renova por um ano

Ao primeiro dia (de trabalho) do Estoril, a SAD anunciou a renovação de Joãozinho. O capitão dos canarinhos, de 33 anos, terminava contrato no final da época e chegou a acordo para prolongar o seu vínculo por mais uma época.A cumprir a quarta época no Estoril, o lateral-esquerdo está a três jogos de cumprir a centena de partidas pela equipa agora comandada por Nélson Veríssimo, em todas as competições.