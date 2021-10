Carles Soria e o jogo com o Benfica: «Se esperas que a virgem desça aos 81'...»

No sábado o Estoril terá um duelo de elevado grau de dificuldade, já que vai receber o líder Benfica, mas nos canarinhos o espírito passa por manter a mesma receita que levou a equipa até ao quarto posto no arranque da 10.ª jornada. É isso mesmo que garante o lateral direito Carles Soria, que esta sexta-feira concedeu uma entrevista ao jornal 'AS' na qual passou também em revista os seus primeiros tempos no futebol português. E aí, Soria não esconde que está a passar uma fase positiva.





"Estou muito bem, na verdade. Estamos num momento em que estaria a mentir-te se dissesse que estávamos mal. Seria egoísta da minha parte. Pessoalmente estou a desfrutar muitíssimo e esto uno meu melhor momento", confessou o defesa ex-Espanyol, numa entrevista na qual destacou como trunfos do Estoril o facto de ser "um clube super estruturado, com infraestruturas top, familiar, com um estádio espectacular". "Era tudo o que precisava para crescer como jogador e pessoal. E está a ser assim", frisou.Quanto ao jogo das águias, a mentalidade é clara. "Encarámos o jogo como qualquer outro. Vamos jogar contra onze tipos e vamos tentar dar-lhes trabalho sendo fiéis ao nosso estilo. Gostamos de ser protagonistas, porque é assim que mais se desfruta o futebol. Se te colocas atrás da bola uns 80 minutos, fechado na tua área à espera que a virgem desça aos 81', digo-te que aos 30' já estás a perder 3-0. Podes ganhar, mas a sensação que fica é que será muito menos gratificante. A diferença é abismal. O Benfica tem um grandíssimo orçamento e é um clube muito maior, mas vamos tentar dar o nosso melhor e lutar pelo jogo como outro".Questionado sobre se aconselharia a Liga Bwin a outros espanhóis, o lateral nem hesita. "Se me perguntarem, digo-lhe para nem pensar duas vezes. Creio que é local perfeito para lançar a carreira. Temos o Fer Navarro no Gil Vicente, o Toni Martínez no FC Porto, o Pedro Porro no Sporting com o Sarabia, o Mario González e o Abel Ruiz no Braga... Quase todos estão num grande momento. Portugal é um país onde te podes destacar muitíssimo. Está claro que nada chega sem trabalho, mas a repercussão que tens é imensa", assume.Ainda assim, Soria lamenta que a Liga Bwin não receba o reconhecimento que no seu entender merecia no outro lado da fronteira. "Eu separo dois grupos de pessoas. As que vivem disto, os agentes e diretores, têm muito bem controlada a liga portuguesa. As pessoas 'normais' não. Por exemplo, em Espanha não se dá visibilidade à liga portuguesa e somos vizinhos. Mas as pessoas que vivem disto sabem que é uma fonte de talento inesgotável e um grande escaparate. Em Portugal gera-se muito talento, há muita qualidade, mas não se dá visibilidade. A mim chateia-me um pouco que a minha família não possa ver-me desde Espanha, mas temos que viver com isso".