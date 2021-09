Carles Soria projeta época do Estoril: «Queremos ser protagonistas»

O Estoril foi uma das surpresas do arranque da Liga Bwin e para o bom desempenho dos canarinhos foram fundamentais alguns dos jogadores da época passada, até porque metade da equipa deixou a Amoreira. Um dos que ficou é Carles Soria, lateral-direito espanhol, titular nas três primeiras jornadas, que em entrevista ao site ‘Sphera Sports’ falou do bom arranque.

“A pré-temporada correu bem, permitiu-nos ver que somos competitivos, assim como a vitória em Arouca, na 1ª jornada. De qualquer forma, o nosso objetivo é claro, pois não podemos esquecer-nos de que vimos da 2ª Liga. Neste momento, queremos manter a nossa ideia de jogo, o nosso modelo, pois foi o que nos fez chegar até aqui, foi a nossa arma. Depois, queremos ser protagonistas em cada jogo, independentemente do nome do adversário. Esta mentalidade é fundamental”, resumiu o defesa.

Encantado em Portugal

Soria tem 24 anos e cumpre a segunda aventura fora de Espanha. Em 2017/18 esteve no AEK Larnaca (Chipre) mas foi em Portugal que se sentiu melhor. “Quando me convidaram e vi que me seguiam, conheciam a minha carreira, considerei a oportunidade da minha vida”, recordou, contando como confirmou o que pensava sobre os canarinhos: “Um clube de 1ª Liga a jogar na 2ª, com um ambiente familiar mas uma organização muito profissional e excelentes condições. Estou perfeitamente adaptado a tudo: ao futebol, às pessoas e à língua. Sou muito feliz aqui.”