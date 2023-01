Cassiano reforça Estoril: contrato válido por temporada e meia

Cassiano é reforço do Estoril. O avançado de 33 anos chegou a acordo com os canarinhos e vai assinar por uma época e meia, confirmando assim o regresso ao futebol português depois de um semestre ao serviço do Al Faisaly, da Arábia Saudita.Recorde-se que o brasileiro foi destaque na 1ª Liga 2021/22 ao marcar 7 golos em 25 jogos pelo Vizela, isto depois de ter sido o melhor marcador da 2ª Liga na temporada anterior, com 16 golos, ajudando os minhotos na subida ao escalão principal.