Clermont e Almería apontam mira a Rosier

Em final de contrato com o Estoril, Loreintz Rosier está a gerar cobiça além fronteiras. De acordo com o portal 'Footmercato', o médio luso-francês, de 24 anos, é alvo do Clermont, da Ligue 1 francesa, e do Almería, do 1.º escalão do futebol espanhol.Ainda segundo a mesma fonte, o Clermont parece levar vantagem, uma vez que já assegurou a permanência no campeonato do país natal de Rosier, enquanto o Almería ainda luta por esse objetivo em Espanha e só avançará pelo médio se e quando garantir a permanência.De resto, o treinador do clube francês, Pascal Gastien, já terá manifestado à direção do clube a necessidade de reforçar o meio-campo com Rosier