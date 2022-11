Confusão e cuspidelas na bancada frente ao FC Porto valem multa ao Estoril

O Estoril foi condenado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a pagar uma multa de 2.248 euros devido ao episódio ocorrido na bancada do estádio dos canarinhos a 17 de setembro, na receção ao FC Porto para a Liga Bwin.A confusão tinha motivado a abertura de inquérito por parte do CD e deu-se quando adeptos do clube estorilista insultaram e cuspiram um homem que tinha a filha ao colo (ambos usando uma camisola do FC Porto). Na sequência do incidente foram identificados três indivíduos que, recorde-se, foram proibidos de entrar em estádios pela Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD).