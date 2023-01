Conselho de Disciplina condena Dani Figueira e Estoril

O Conselho de Disciplina (CD) na FPF condenou Dani Figueira e o Estoril, na sequência do processo que decorria desde o dia 9 de novembro de 2022, quando os canarinhos defrontaram o Benfica.Em causa estava o facto do guarda-redes ter realizado os exercícios de aquecimento juntamente com os restantes guardiões quando estava suspenso e pelo "não acatamento de deliberações", conforme se pode ler no comunicado tornado público pelo organismo.Após a conclusão do processo, o CD decidiu condenar Dani Figueira com uma sanção de suspensão de um jogo e uma multa no montante de 327€. Para além do guarda-redes, também o clube foi condenado ao pagamento de uma coima no valor de 1.632€.Entretanto, sabe, o emblema da Amoreira não concorda com a punição e vai apresentar recurso da decisão.