Crespo deixa Estoril para rumar ao Fenerbahçe

O médio português Miguel Crespo está de saída do Estoril, para assinar pelos turcos do Fenerbahçe, disse este sábado à Lusa fonte oficial do clube.

O jogador, que completa 25 anos no próximo sábado, já terá tudo acertado com o terceiro classificado da última edição do campeonato da Turquia e o negócio é dado como "fechado" pelo Estoril, segundo a mesma fonte, numa transferência que deverá render uma verba superior a dois milhões de euros aos cofres estorilistas.

Crespo foi considerado o melhor jogador da última edição da Liga SABSEG e assumiu-se como um dos pilares da caminhada do Estoril até à conquista do título do segundo escalão. A chegada do médio à Turquia está prevista para este domingo, de acordo com um anúncio do clube turco nas suas redes sociais, a fim de fazer exames médicos e assinar contrato, desconhecendo-se ainda a duração do vínculo.

A representar o clube da Linha desde 2019/20, o futebolista evidenciou-se em 2020/21, ao participar em 38 jogos e contribuir com seis golos e quatro assistências. Já nesta nova época, Crespo esteve em cinco partidas da equipa orientada pelo técnico Bruno Pinheiro e anotou dois golos e fez uma assistência.