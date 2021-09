Crespo ruma ao Fenerbahçe: «Sou um estorilista para a vida inteira»

O Estoril perde uma das principais figuras, mas esta era uma proposta impossível de recusar. O Fenerbahçe, treinado pelo português Vítor Pereira, fez chegar ao António Coimbra da Mota uma oferta superior a dois milhões de euros por Crespo e os canarinhos aceitaram a saída do melhor jogador da Liga Sabseg da época passada. O médio, de 24 anos, é esperado hoje em Istambul para assinar um contrato de cinco anos pelo histórico emblema turco – neste país, o mercado só fecha na quarta-feira. A equipa da Linha fica com 20 por cento do passe do jogador que se despediu com uma mensagem sentida nas redes sociais.

“Cheguei aqui vindo de uma equipa B, o primeiro ano foi duro. Foi um choque de realidades, mas cresci como homem. O segundo ano foi fantástico, a época passada foi incrível e só tenho de agradecer ao Estoril. Só com a ajuda deste clube é que consegui atingir este nível”, começou por dizer, endereçando um agradecimento especial: “O primeiro tem de ser para o míster Bruno Pinheiro. É um grande homem, um grande treinador e tenho a certeza de que o futuro lhe vai sorrir porque é excecional. O resto dos agradecimentos é para todo o Estoril. Fui muito feliz aqui. Sou um estorilista para a vida inteira, vou levar o clube no coração.” Ao partilhar estas palavras do camisola 13, o Estoril também agradeceu ao jogador. “Miguel Crespo ruma à Turquia para representar o Fenerbahçe. Obrigado, campeão, continua a espalhar magia”, pode ler-se.

Agora, o técnico dos canarinhos terá de arranjar um substituto e a parte boa dessa dor de cabeça é que opções não faltam. Francisco Geraldes e Romário Baró vão lutar pelo lugar.