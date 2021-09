Dani Figueira já está em risco de exclusão

O Estoril saiu da derrota com o Sporting com o guarda-redes titular em risco de exclusão. Dani Figueira viu amarelo pela falta sobre Paulinho que resultou no penálti decisivo e passou a somar quatro, ficando a apenas um de ter de cumprir castigo. A esse propósito, Lucas Áfrico e Francisco Geraldes viram o terceiro amarelo nesta edição da Liga Bwin. Certo é que os canarinhos vão tentar dar uma resposta frente ao Boavista, um adversário que bateram (2-1) na Taça de Portugal em 2020/21.