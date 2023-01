Dani Figueira pode ir a jogo

Boas notícias para Nélson Veríssimo: Dani Figueira não irá cumprir castigo e pode ir a jogo frente ao Marítimo. Conforme noticiado por, o Estoril recorreu da decisão do Conselho de Disciplina da FPF em suspender o guarda-redes por um jogo por ter participado nos exercícios de aquecimento na partida com o Benfica quando estava castigado.Agora, o Tribunal Central Administrativo do Sul aceitou a providência cautelar dos canarinhos e decretou a suspensão imediata do cumprimento do castigo.