David Bruno apresentado no Estoril

O Estoril apresentou oficialmente o quarto reforço para a temporada 2021/22, o defesa David Bruno. Como tem sido hábito neste pré-época, o clube da Linha não convocou a comunicação social mas partilhou nas redes sociais as primeiras palavras de David Bruno como canarinho.

“Estou muito feliz por ter a oportunidade de representar o Estoril e confiante que vamos todos juntos alcançar os objetivos traçados para esta época desportiva”, referiu o defesa, que nas duas últimas temporadas representou o Astra Giurgiu, da Roménia.

Na Amoreira, David Bruno vai lutar pelo lado direito da defesa com Carles Soria, espanhol que na época passada fez 28 jogos, em todas as provas, e também com o jovem Tiago Manso, promovido do plantel sub-23, mas que ainda pode jogar nesse escalão. Com as laterais da defesa fechadas, a SAD procura agora centrais para juntar a Lucas Áfrico, Simão Júnior, Bernardo Vital e Volnei.