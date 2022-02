Deportivo de Cali pergunta por Leonardo Ruiz

O Deportivo de Cali, equipa do principal escalão da Colômbia, está em negociações com o Estoril tendo em vista a contratação de Leonardo Ruiz, avançado que no início da temporada assinou até 2024 pelos canarinhos, a custo zero.A imprensa colombiana refere que as negociações estão "avançadas" e que a oferta "seduz" o colombiano que marcou cinco golos em apenas 10 jogos esta época (328 minutos).No caso de o negócio se concretizar, uma possível receita será dividida com o Sporting, direito que ficou acordado em 2021, quando Ruiz rescindiu contrato com os leões.