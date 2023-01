‘El toro’ Erison já não faz parte do plantel do Estoril. O avançado foi devolvido ao Botafogo, clube que o cedera no início da época, devendo continuar a carreira no São Paulo. Nélson Veríssimo confirmou que o jogador já faz parte do passado. Cassiano chegou para colmatar esta saída, mas o técnico espera ainda mais reforços neste mercado.