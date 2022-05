Elias Achouri faz a pré-época

Elias Achouri vai fazer o estágio de pré-época 2022/23 com o plantel do Estoril. O extremo francês esteve durante esta temporada cedido ao Trofense com o objetivo de jogar com mais regularidade e os números registados com a equipa nortenha provam que a opção foi a melhor: 10 golos e uma assistência em 30 jogos, somando todas as provas.

O plantel canarinho contava com cinco extremos, mas, desses, só Bruno Lourenço e Arthur têm contrato, visto que Meshino, Xavier e Mboula estavam cedidos e não ficam na Amoreira.