E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Estoril estreou-se na Allianz Cup com um empate, 0-0 em Tondela, e viu assim adiado o fim do pior ciclo da temporada, que já vai em seis jogos seguidos sem vitórias. Esse objetivo foi assim adiado para o jogo com o A. Viseu, a 1 de ...