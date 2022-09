Erison: «Com esta vitória ficamos mais tranquilos, mas não podemos deixar cair»

Erison chegou no último mercado de transferências proveniente do Botafogo de Luís Castro e foi decisivo esta segunda-feira ao apontar o único golo da vitória (0-1) na casa do Vizela, mostrando-se feliz pelo que alcançou."Muito feliz pelo primeiro golo. O grupo está de parabéns, fizemos um excelente jogo. Agora é focar no próximo para conquistar mais três pontos", começou por dizer à Sport TV."Com esta vitória ficamos mais tranquilos, mas não podemos deixar cair. Temos de continuar a trabalhar firme. Estamos todos de parabéns", frisou o avançado brasileiro do Estoril", adiantou.Erison não quis revelar os objetivos do canarinhos e garantiu apenas em "procurar o melhor"."Vamos trabalhando durante a semana, vamos encarar todos os jogos para ganhar. Temos objetivos traçados e vamos trabalhar sempre para ir procurar o melhor pelo Estoril", frisou.