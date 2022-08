E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As primeiras declarações como Mágico: “Sempre foi um sonho jogar na Europa, estou muito feliz por vestir a camisola do Estoril Praia. Vou dar o meu melhor em todos os jogos”. #JogaLimpo #JuntosPeloMágico #EstorilPraia #AquiNaoEsMaisUm pic.twitter.com/OESFYNLuzD August 30, 2022

Erison, avançado brasileiro de 23 anos que chega ao Estoril por empréstimo do Botafogo até ao final da temporada, já prestou as primeiras declarações como jogador dos canarinhos, mostrando-se concretizado por finalmente chegar ao futebol europeu. "Sempre foi um sonho jogar na Europa, estou muito feliz por vestir a camisola do Estoril Praia. Vou dar o meu melhor em todos os jogos", disse, em palavras partilhadas pelos estorilistas nas redes sociais.