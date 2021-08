Estoril 2021/22 à lupa: do onze base às ideias de jogo

INTRODUÇÃO

O Estoril está de regresso ao primeiro escalão do futebol português. Campeão da 2ª Liga, um percurso interessante na Taça de Portugal, onde foram eliminados apenas nas meias-finais pelo Benfica, e um futebol que deu nas vistas no ano passado, é assim que os canarinhos se apresentam na Liga BWIN. Após seis temporadas na 1ª Liga, entre 2012 e 2018, o Estoril passou três anos no segundo escalão e onde não quer voltar tão cedo. Esta será a sua 28ª participação na 1ª Liga.